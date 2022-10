Plug Power: Wasserstoffwerte leiden!

Liebe Leser, in der letzten Woche berichteten unsere Autoren wie es aktuell um die Plug Power Aktie bestellt ist. Ihre Analysen in der Zusammenfassung: Der Stand! Großen Investment-Chancen stehen bei Wasserstoff-Aktien wie Plug Power auch entsprechende Risiken gegenüber. Wer sitzt hier am längeren Hebel? Die Entwicklung! Im schwierigen Marktumfeld hat Plug Power im letzten Monat deutlich an Börsenwert verloren. Denn… Hier weiterlesen