Plug Power: Was ist da los?

Die Aktie von Plug Power ist am Montag in den ersten Handelsstunden in Deutschland – die Nasdaq produziert noch keinen starken Handel – um einige Cent nach unten gefallen. Die Frage für den US-Wert lautet daher vor dem Beginn des richtigen Nasdaq-Handels, in welche Richtung es am Nachmittag gehen kann. Die Nachrichtenlage verrät einiges. Nachrichten für Plug Power: Was passiert?… Hier weiterlesen