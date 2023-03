Plug Power: Was heute erwartet wird. Was wichtig ist um 22:30 Uhr. Live zuhören…

Bei Plug Power ist das durchschnittliche Kursziel noch in weiter Ferne – KAUFEN ist der Tenor, zumindest VOR DEN ZAHLEN. Und auch bei Plug Power bleibt die Gretchenfrage: KANN PLUG POWER AUCH GEWINNE ERZIELEN? WANN ERREICHT MAN DEN BREAK-EVEN? Vielleicht geben die Q4-Zahlen, die am Heute am 1.03.2023 anstehen, ein klareres Bild.

HIER DER STAND DER ANALYSTENURTEILE – VOR DEN ZAHLEN: 32 Analysten covern die Plug Power Aktie und kommen zu einem durchschnittlichen Kursziel von 26,60 USD (Viel Luft vom aktuellen Kursniveau aus). Klares Bild: 17 mal KAUFEN, 7 mal AUFSTOCKEN, 8 mal HALTEN. Die Aktie ist wohl nach Meinung der Akteure die bessere Anlage auf dem derzeitigen Kursniveau.

Erwartungen für das Geschäftsjahr 2022 / Q4 der Plug Power – zum Abgleich mit den gemeldeten Zahlen.

erwartet 758 Mio USD Umsatz 2022 / 272 Mio USD Umsatz Q4. real:

erwartet Minus 572 Mio USD EBIT 2022 / Minus 135 Mio USD Q4. real:

erwartet Minus 632 Mio USD Verlust 2022 / Minus 145 Mio USD Q4 – Mit „ over $3.5B in cash and liquid investments to execute on our growth objectives. “ zum 30.09.2022. So dass in 2023 noch keine Kapitlaerhöhung notwendig sein sollte. real:

erwartet Minus 1,07 USD EPS 2022. real:

bisher eher vage: „ Plug’s electrolyzer backlog currently stands at 1.5GW, with a sales funnel of over $25B“ zum 30.09.2022. Keine Konsensus-Aussage zum Orderstand zum 31.12.2022. real:

Interessierte Anleger können live zuhören, wie Andy Marsh Plug Power sieht…

… und wie es weitergehen soll. Checkliste siehe oben: „Plug Power Inc. (NASDAQ: PLUG), a leading provider of turnkey hydrogen solutions for the global green hydrogen economy, will announce its 2022 fourth quarter and year-end results on March 1, 2023.

Join the call:

Date: March 1, 2023

Time: 4:30 pm ET (bedeutet 22:30 Uhr Deutscher Zeit)



Toll-free: 877-407-9221 / +1 201-689-8597

Direct webcast: https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1599574&tp_key=9ef88f116c

The webcast can also be accessed directly from the Plug homepage (www.plugpower.com). A playback of the call will be available online for a period of time following the call.„

Dazu hat Plug Power in engem zeitlichen Zusammenhang mit den jeweiligen Quartalsergebnissen wichtige Unternehmensmeldungen veröffentlicht – vielleicht auch heute. Also auf Meldungen achten…

Chart: Plug Power Aktie | Powered by GOYAX.de