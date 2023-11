Plug Power: Was für ein Gewinn!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Eine echte Überraschung legte am Dienstag nun die US-Aktie von Plug Power hin. In den späten Nachmittagsstunden gelang der Aktie ein Kurssprung um fast 10 %! Das ändert das Bild für die Aktie nicht vollständig, aber setzt ein ganz neues Zeichen. Hat die Plug Power-Aktie jetzt die Chance darauf, ein Comeback zu beginnen? Einige Analysten, vor allem aber Investoren würden sich sicherlich freuen. Die Luft nach oben ist zunächst einmal fast schon frei.

Plug Power: Wie aus dem nichts!

Die Entwicklung kam jedenfalls wie aus dem nichts. Der Titel hat in den ersten Stunden am Morgen noch relativ vor sich hingedümpelt. Erst dann ging es kräftiger aufwärts, ohne dass sich eine erhebliche Entwicklung an der Nachrichtenfront gezeigt hätte. Die Notierungen sind aus der Sicht von Chartanalysten ohnehin in einem sehr starken...