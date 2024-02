Plug Power: Was für ein Donner!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power hat am Freitag zum Abschluss der Woche in den ersten Handelsstunden überzeugt. Der Titel aus den USA konnte sich um gute 3 % aufwärts schieben. Die Notierungen landen aktuell bei in etwa 4,45 Euro. Damit hat die Aktie in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt ein Plus in Höhe von ca. 30 % erreicht. Auch das ist schon wieder ein enormes Ausrufezeichen. Die Analysten gehen von weiteren Kurssteigerungen aus. Denn es gibt Gründe für die relative Stärke der Aktie.

Plug Power: Dafür gibt es Gründe!

Die Vorstellung ist relativ einfach: Die Amerikaner wollen in den kommenden Jahren den Umsatz vervielfachen. Großkunde Amazon etwa wird ab 2026, so die früheren Rechnungen, in etwa 3 Mrd. Dollar Umsatz schaffen. Das wiederum ist aus der Sicht des Marktes eine Vision, die bislang in Frage stand.

Nun hat der Staat vor ca. 10 Tagen betont, er werde ein Darlehen über 1,6 Mrd. Dollar herausgeben. Das ist ein Signal dafür, dass Plug Power nicht vor dem großen Wachstum 2025/2026 das Geld ausgehen wird. Jedenfalls erwartet der Markt jetzt eine wesentlich stärkere Entwicklung gerade in Bezug auf die Wachstumschancen und die Finanzierungsquellen.

Dazu hatte Plug Power mitgeteilt, dass der Betrieb in Georgia anlaufe und 15 Tonnen Wasserstoff täglich produzieren solle. Damit hat das Unternehmen einen Grundstein dafür gelegt, mehr Vertrauen am Markt, oder hier am Aktienmarkt, zu organisieren. Das hat zur Kursexplosion geführt, möchte man meinen.

Nun hat ein kurzfristiger Trend dieser Art den Vorteil, dass damit auch noch mehr Aufmerksamkeit erzeugt wird. Wie weit die neue Bewegung dann reicht, wird nicht ganz abzusehen sein. Die Chance auf einen Kursausbruch aber sehen vor allem die Chartanalysten aktuell als durchaus interessant. Zunächst gelte es jetzt, die Marke von 5 Euro zu überwinden. Noch fehlen mehr als 10 %. Die Aktie ist auf dem Weg dazu, diese Vorgabe zu erfüllen.

Auch die technischen Analysten sind gegenwärtig ausgesprochen zuversichtlich. Immerhin hat der Wert nun die 100-Tage-Linie auch überschritten. Dies ist tagesaktuell neu – und das Endergebnis wird sich noch zum Tagesende zeigen. Aber: Die Signale sind ausgesprochen stark!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Plug Power-Analyse von 02.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Plug Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Plug Power Aktie

Plug Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...