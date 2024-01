Plug Power: Was für ein Ding!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power wehrt sich gegen das Börsen-Aus. Am Freitag konnte der Titel kurz vor dem Ende der Woche wieder ein Plus von 3,3 % einfahren. Das ist noch kein Rekordgewinn, keine Erleichterung, aber eine kleine Botschaft. Das Minus in der abgelaufenen Woche ist dennoch exorbitant. Der Titel hat dabei ein Minus von über -34 % einfahren müssen. Die Aktie hat aus der Perspektive der Statistiker im laufenden Jahr noch einmal ein kräftigeres Signal gesetzt. Die Aktie verlor gleich -47,8 %. Klarer kann es an sich nicht nach unten gehen. Oder aber sollte die Börse sich geirrt haben – und hat Plug Power plötzlich außergewöhnliche Chancen auf einen Kursanstieg?

Plug Power: Die nächste Chance

Es gibt sicher immer wieder Investoren, die auf einen kräftigen Ausbruch hoffen. Mit Recht? Wohl nicht. Dennoch: Plug Power hat kürzlich den niedrigsten Kurs des laufenden Jahrzehnts erreicht. Dabei hat der Wert mit fast 2 Euro (nur noch leicht über dieser Marke) zumindest alle Investoren gegen sich aufgebracht, die im Laufe dieses Jahrzehnts investiert haben. Denn: Niemand von diesen Investoren kann dann aktuell im Plus liegen.

Das wird in der Regel zumindest eine erhöhte Spannung mit sich bringen. Wenn der Titel nirgends im Plus sein kann, werden sich bei Gewinnen immer wieder Investoren finden, die einen Abverkauf vorantreiben. Wie wird es diesmal sein? Am Montag zum Beginn der neuen Woche?

Analysten sind noch immer zuversichtlich. Die Aktie soll demnach die Chance auf Kursgewinne von 184 % haben, so die durchschnittliche Schätzung zu den Kursentwicklungen. Analysten gehen demnach von einem Kursziel bei 6,88 Dollar aus. Allerdings gilt auch, dass dieses Kursziel im Laufe der vergangenen Wochen massiv nach unten durchgereicht worden war. Zwischenzeitlich belief sich das Kursziel schon einmal auf 11 Dollar und etwas mehr. Dennoch: Jetzt wartet die Börse auf einen neuerlichen Durchbruch bei Plug Power. Auch ohne Nachrichten ist die Stimmung ja schlecht genug!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Plug Power-Analyse von 19.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Plug Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Plug Power Aktie

Plug Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...