Plug Power: Die Wahrheit kommt ans Licht!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power konnte am Montagvormittag mit einem weiteren Plus von 1,2 % glänzen. Der Titel hat damit in den vergangenen Tagen massiv aufgeholt. Die Aktie etablierte sich oberhalb der Grenze von 6 Euro und ist auf dem Weg dazu, sich zumindest zu stabilisieren. Auf der anderen Seite jedoch bleibt der Konzern unter Beobachtung. Denn Plug Power wird in nur drei Tagen seine Quartalszahlen präsentieren (müssen). Das ist die wirtschaftliche Wahrheit, die sicherlich auch den Entwicklungen an der Börse am Ende zugrunde liegt. Die Notierungen sind aus der Sicht von Analysten derzeit sicherlich nicht wirtschaftlich getrieben. Vielmehr ist die Stimmung wieder besser geworden.

Stimmungsgetrieben: Die Aktie von Plug Power

Die Kurse von Plug Power sind aus der Sicht der Charttechniker zu beurteilen. Denn wirtschaftlich relevante Nachrichten...