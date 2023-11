Plug Power: Wahnwitzig!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die neue Woche wird für Plug Power keine Linderung bringen, wenn kein Wunder geschieht. Die Kurse sind in der abgelaufenen Woche gleich um gut 11 % gestiegen. Ein schönes Ergebnis mit zahlreichen Wermutstropfen. Denn am Ende hat die Aktie noch am Freitag einen Abschlag von mehr als -4 % hinnehmen müssen. Das war schwach. Denn Plug Power bleibt somit die Rückkehr in den Bereich verwehrt, von dem aus es überhaupt nur eine Erholung geben kann. Der Titel hatte zuletzt die Marke von 4 Euro überwunden. Diese Marke ist schon wieder verfehlt.

Plug Power: Keine Gnade

Effektiv scheint die Börse keine Gnade mit den US-Amerikanern zu kennen. Denn die Kurse waren in den vergangenen 10 Tagen gerade furchterregend schwach. Unter dem Strich verlor die Aktie jeden Halt. Dies geschah nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen, bei denen...