Plug Power: Wahnsinnig gute Kursziele!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power ist wieder etwas besser in Form. Am Dienstag ging es für die US-Amerikaner um ca. 4 % aufwärts. Die Aktie schaffte Kurse von 5,58 Euro und konnte damit einen Teil der Verluste der vergangenen Tage wieder begleichen. Das ist schon gut – mehr noch nicht. Die Notierungen befinden sich nach allen Regeln der Kunst weiterhin im Abwärtsmarsch. Erholungen wie am Dienstag bräuchte es einige, um wieder stärker zu werden. Eher sollten Investoren, so die gängige Sichtweise bei solch festgefahrenen Situationen, darauf hoffen, dass die Quartalszahlen neue Erkenntnisse bringen.

Neue Erkenntnisse für Plug Power

Am 9. November wird das Unternehmen seine Quartalszahlen vermelden. Die werden nicht sonderlich gut ausfallen, ein Verlust ist quasi sicher vorprogrammiert. Das gesamte Jahr soll einen Verlust bringen, ebenso das nächste...