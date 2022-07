Plug Power: Wahnsinn – 26%

Plug Power hat in den Abendstunden das Plus an der Nasdaq auf über 26 % vergrößert. Die Notierungen von Plug Power haben damit die Marke von 20 Dollar überschritten und sogar über 21 Dollar erreicht. Der Wert ist phantastisch und stellt einen neuen Durchbruch dar. Grundlage für die Kursgewinne ist der Beschluss der US-Regierung, Alternative Energien im Rahmen des Infrastruktur-Pakets… Hier weiterlesen