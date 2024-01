Plug Power: Wahnsinn!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power ist am Donnerstag erneut massiv eingebrochen. Der Titel ist um sage und schreibe – 13 % zusammengebrochen und setzt fort, was sich vorher ohnehin ereignete. Die Kurse sind bis zum Mittag auf ca. 2,12 Euro nach unten gerutscht. Die Notierungen sind damit auf dem niedrigsten Kurs des laufenden Jahrzehnts.

Plug Power: Der Crash

Das nennt sich schließlich Crash – denn schon in den Tagen zuvor war der Titel um mehr als jeweils – 7 % nach unten gerutscht. Die Aktie hat mit den jüngsten Verlusten auch die Marktkapitalisierung massiv nach unten korrigiert. Die liegt bei nur unter 2 Mrd. Dollar.

Grund für die Kursverluste sind weiterhin offenbar Zweifel daran, dass der Konzern in den kommenden Wochen noch ein vernünftiges Ergebnis zum abgelaufenen Jahr präsentieren kann. Speziell am heutigen Tag scheint der Kursverlust zudem daran zu hängen, dass Plug Power aktuell eine Vereinbarung über den Verkauf von Aktien im Wert von 1 Mrd. Dollar abgeschlossen hat, wie es in einer Meldung heißt.

Das hat den Markt offenbar massiv irritiert. Die Aktie hat damit indes den ohnehin vorhandenen Trend nur verstärkt. Plug Power hat einen Abwärtstrend aufgenommen, der jetzt kaum noch aufzuhalten scheint.

