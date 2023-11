Plug Power: Wahnsinn

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Plug Power hat am Dienstag zugeschlagen. Der Wert gewann am Ende mehr als 20 %. Die Aktie ist wieder auf dem Weg in Richtung eines halbwegs verträglichen Kurses. Zumindest die Marke von 4 Euro wartet jetzt, so Beobachter. Der Titel hatte zuvor am Freitag bereits mehr als -40 % verloren. Nun zeigt sich, dass die Wasserstoff-Werte immer wieder Auf und Abs haben.

Plug Power: Wahnsinnige Entwicklung

Die Verluste waren entstanden, weil Plug Power seine Quartalszahlen vorgestellt hat. Die waren extrem schwach. Die Umsätze wuchsen nicht wie erhofft, die Verluste weiteten sich um mehr als 50 % aus. Die Börsen haben daraus den Verlust von 40 % gemacht – während die Börsen noch immer darüber rätseln, was denn wohl der “wahre Wert” von Plug Power ist.

Dieser wahre Wert ist nicht zu identifizieren. Daher ist es nicht verwunderlich, dass...