Plug Power: Wahnsinn!

Es ist ein Wahnsinn, was die Aktie von Plug Power derzeit an den Börsen für ihre Investoren bietet. Eine wahre Feier begann auch am Freitag. Die Aktie konnte einen Aufschlag in Höhe von 6,4 % für sich verbuchen. Damit ist der Kurs praktisch auf das Niveau von 25 Euro gestiegen und muss in den späteren Nachmittagsstunden diese Rallye an der… Hier weiterlesen