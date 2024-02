Plug Power: Vernichtend!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

die Aktie von Plug Power ist aktuell wieder auf dem Weg nach unten. Bei aller Technologie-Freundlichkeit: Ein Minus von gut -4 % allein am Donnerstag zeigt erneut, was an den Märkten von diesem Titel zu halten ist oder gehalten wird. Die Notierungen sind nun in jeder Hinsicht wieder auf dem Weg in den Abwärtslauf.

Plug Power ist für Analysten dennoch offenbar weiterhin attraktiv. Die gehen davon aus, der Kurs könnte um ca. 30 % klettern, so ist der Konsens-Schätzung auf Marketscreener zu entnehmen. Der Titel hat dabei ein mittleres Kursziel in Höhe von gut 5,52 Dollar vor Augen. Das wäre aus Sicht von Euro-Investoren ein Kurs in Höhe von etwa 5,00 Euro.

Plug Power: Das Rätsel vor den Zahlen

Noch immer ist das Unternehmen nicht in der Lage, die aktuellen Impulse der vergangenen Wochen in einen echten Turnaround zu übersetzen. Die Amerikaner haben vor kurzem bekannt gegeben, dass sie den Betrieb in Georgia erfolgreich aufnehmen würden. Es geht um 15 Tonnen Wasserstoff-Produktion am Tag, die im technologie-offenen Land USA schon wieder neue Impulse bringen können.

Die US-Regierung, dies ist die zweite gute Nachricht in dem Zusammenhang, scheint auch überzeugt. Im Rahmen des IRA, so steht zu vermuten, wird das Unternehmen vom Energie-Ministerium der USA ein Darlehen über 1,6 Mrd. Dollar erhalten. Die lang gehegten und befürchteten Finanzierungssorgen von Plug Power sollten damit schon wieder ad acta gelegt werden können.

Denn das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von ca. 2,5 Mrd. Dollar und einen jährlichen Umsatz von weniger als 1 Mrd. Dollar. Das zeigt, wie hoch der anzusetzende Kredit mit dem Volumen von 1,6 Mrd. Dollar tatsächlich schon ist. Plug Power hat gute Chancen, dass dieser Kredit zumindest einen Teil der Probleme lösen wird.

Auf der anderen Seite schwebt noch ein Damokles-Schwert über dem Konzern. Denn Plug Power wird aus Sicht von Analysten immer noch gut bewertet, aus der Perspektive der wirtschaftlich orientierten Experten jedoch etwas kritischer gesehen. Denn der Umsatz von knapp 900 Millionen Dollar im vergangenen Jahr wird demnach Verluste in Höhe von annähernd 1 Mrd. Dollar erzeugen. Das ist recht gewaltig – und erhöht das Risiko, dass auch das Jahr 2024 nicht entscheidend besser wird.

Die Wahrheit wird sich am 7.3. herauskristallisieren. Denn dann wird Plug Power aus der Sicht von Analysten bedeutende Quartalszahlen vorlegen. Die betreffen zwar “nur” das 4. Quartal 2023, werden aber sicherlich mit einem Ausblick verbunden sein. Die Stimmung, die sich also in drei Wochen einstellt, kann auch die Aktienmärkte in Bezug auf Plug Power recht deutlich prägen. Ob die Analysten mit den angenommenen 30 % Kursgewinn richtig liegen?

