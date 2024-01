Plug Power: Unfassbar!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Unfassbar, welchen Kursrücksetzer nun die Aktie von Plug Power hinnehmen musste. Noch am Freitag ging es um gut -7,3 % abwärts. Das ist ein Rückschlag, den das Unternehmen am Aktienmarkt erst einmal verkraften muss. Denn die Kurse rutschten so auf nur noch 3,15 Euro nach unten. Damit ist sogar fast der zuletzt einmal bereits erreichte tiefste Kurs des laufenden Jahrzehnts markiert. Davon ausgehend ist die Aktie im klaren Abwärtstrend. [...] Hier weiterlesen