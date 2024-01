Plug Power: Unfassbar!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Plug Power hat es wieder geschafft! Die Aktie konnte am Montag gleich 2,2 % zulegen und robbt sich in die Nähe der Marke von 4 Euro. Die Amerikaner konnten dabei jedoch keine neue Nachricht platzieren. Das regt den Verdacht an, dass es keine nennenswerten Änderungen in der Bewertung von und für Plug Power mehr gibt. Die Aktie ist weiterhin sehr teuer, meinen die wirtschaftlich orientierten Analysten. Analysten, die bei Marketscreener zusammengefasst [...] Hier weiterlesen