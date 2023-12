Plug Power: Und wieder weg!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Gewinne bei und für Plug Power sind schon wieder verschwunden. Der Titel hat am Dienstag im späten Handel am Ende einen Abschlag von -2 % hinnehmen müssen. Das ist ein klares Signal des Marktes: So geht es nicht. Denn Plug Power war zuvor ohne nennenswerten Anlass nach oben gelaufen – und hat erneut die Quittung bekommen, wie auch an den Tagen zuvor. Am Montag war der Titel gleich [...] Hier weiterlesen