Plug Power: Unangenehme Wahrheit!

Wenn es um Plug Power geht, ist derzeit eine unangenehme Wahrheit wichtig! Die Amerikaner sind ohne wesentliche neue Nachrichten weiterhin sehr teuer. Immerhin ging es am Donnerstag um -3,1 % nach unten, womit der Markt diese Einschätzung durchaus bestätigt hat. Der Titel ist nach Maßgabe von Analysten indes aktuell zumindest nicht zu teuer, eher sogar günstig.

Nun hat die HSBC sogar die “Kaufempfehlung” des Hauses beibehalten. Das ist sogar bemerkenswert, denn der Zielpreis ist zwar den Mitteilungen nach “korrigiert” worden, jedoch auf sehr bescheidenem Niveau. Die Aktie war zuvor mit dem Zielpreis von ca. 9 Dollar taxiert worden. Nun soll die Aktie nur noch einen Zielkurs von 8,50 Dollar avisieren. Das ist nicht so viel Korrektur, wie vielleicht Beobachter angesichts der Lage erwarten würden.

Die Analysten könnten sich aktuell irren!

Denn die Analysten könnten sich irren. Erst vor kurzem hat Plug Power seine Quartalszahlen wie auch seine Jahreszahlen veröffentlicht. Diese Zahlen waren keinesfalls gut. Der Umsatz im Gesamtjahr wurde bei knapp 900 Millionen Dollar taxiert. Dies ist deutlich weniger als das, was Plug Power selbst noch im Dezember bestätigend angekündigt hatte: 1,1 bis 1,2 Mrd. Dollar. Das Nettoergebnis wuchs sich fast zur Katastrophe aus. Plug Power hat dabei einen Nettoverlust in Höhe von sage und schreibe mehr als 1,3 Mrd. Dollar hinnehmen müssen, was weit mehr war als das, was Plug Power zuvor erwarten ließ. Die Schätzungen waren von ohnehin hohen Verlusten ausgegangen, die jedoch “nur” auf weniger als 1 Mrd. Dollar zu taxieren wären.

Die Amerikaner stehen nun vor einem starken Jahr, hoffen die Beobachter und Analysten wohl. Denn noch immer liegt der Marktwert bei ca. 2,75 Mrd. Dollar. Das sind bei den Umsätzen von vielleicht 1,02 Mrd. Dollar im laufenden Jahr, die wiederum mit einem Nettoverlust assoziiert sind, hohe Bewertungen. Analysten sehen rechnerisch sogar die Chance auf mehr als 30 % Gewinn. D.h.: Plug Power wird derzeit sehr hoch eingeschätzt. Zu hoch?

