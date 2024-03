Plug Power – Umsätze ok, Verluste nehmen kein Ende. Kassen leeren sich. Hoffnung?

Vormerken für die, die mehr als nur das Q4 interessiert: „Einladung zur Pressekonferenz um 8:30 Uhr ET (14:30 Uhr), 1.03.“ – Plug Power mit der Chance die Ergebnisse zu erläutern.

„Plug Power Inc. (NASDAQ: PLUG), a global leader in comprehensive hydrogen solutions for the green hydrogen economy, will announce its 2023 fourth quarter results on Friday, March 1, 2024.Join the call: Date: Friday, March 1, 2024

Time: 8:30 am ET

Toll-free: 877-407-9221 / +1 201-689-8597

Direct webcast: https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1655050&tp_key=5d9634a1a2

The webcast can also be accessed directly from the Plug homepage (www.plugpower.com). A playback of the call will be available online for a period of time following the call.“ Und als Hinweis für die Einschätzung der Ergebnisse, die Erwartungen der Analysten:

Umsatzerwartung 2023: 892 Mio USD – geliefert: 891 Mio USD – soweit passt es noch!



EBITDA/EBIT-Erwartung 2023: Minus 667 Mio USD / Minus 951 Mio USD – geliefert: Minus 1,343 Mrd EBITDA / Minus 1,37 Mrd USD EBIT – desaströs? Erklärunsgbedürftig! Wenigstens sid 325 Mio USD des Verlustes nicht zahlungswirksame Abschreibungen: „Impairment and Other Provisions: As a result of the evolving market dynamics, the Company wrote down certain assets which resulted in non-cash charges recorded in Q4 2023 of ~$325 million. Further details regarding these charges are provided in our Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2023.“

Verlust je Aktie 2023: 1,62 USD – geliefert: 2,30 USD Verlust je Aktie – weit schlechter als erwartet!



Und dem gegenüber ein Kassenbestand von 135 Mio USD zum 31.12.2023. HIER BESTEHT HANDLUNGSBEDARF.

Ausführlich im 10k-Formular der Plug Power eingereicht bei der SEC – HIER – inclusive langer Liste von Risiken und Warnhinweisen, insbesondere über die angespannte Kapitalausstattung – HIER. Und hier die GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG PLUG POWERS

Letztendlich bleibt es dabei: Plug Powers hohe Burnrate muss kurzfristig reduziert werden. Neues Geld muss her. Druck steigt auf Plug Power, die mit dem Rücken zur Wand steht. Natürlich scheint die laufende Projekt-, Produkt- und Produktionsplanung und -umsetzung spannend – mit viel Phantasie für extreme Wachstumsraten. Aber kommt Plug Power so weit? Ist zuviel Porzellan zerschlagen? Schwierige Situation. Selten liegen bei einer Aktie Untergang und Höhenflug so nahe beieinander…

Plug Power muss dringend Aufträge in die Bücher bekommen, frisches Geld „organisieren“ und das schnell. Heute eine weitere Enttäuschung aus Richmond. Plug Power wird es schwer haben. Sehr schwer. Notwendig für die Zukunft, sofern es eine gibt: DoE sollte bald die 1,6 Mrd USD-Darlehen bewilligen, der Abverkauf der Aktien im Wert von 1 Mrd USD zu „vernünftigen Kursen“ sollte bereits realisiert sein, dann scheint wieder einiges möglich mit Plug Power. Aber es sind jetzt noch mehr „Wenn’s“ im Spiel. Es wird eng.