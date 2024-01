Plug Power: UNFASSBAR!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

was für ein Ding! Plug Power hat am Dienstag einen unfassbaren Aufwärtsmarsch hingelegt. Die Notierungen sind um mehr als 19 % geklettert – unfassbar. Dabei hat der Titel in den Tagen zuvor zwar gewonnen, war aber weit weniger stark, als es sich hier vermuten ließe. Die Notierungen sind damit auf ein Niveau von mehr als 3 Euro geklettert. Damit hätten wohl die wenigsten gerechnet, steht aktuell zu vermuten. Die Frage: Was ist da los? Die zweite Frage: Wie weit kann es nun noch nach oben gehen?

Plug Power: Das sind Nachrichten

Alles aber hat seinen Grund. So auch der Ausbruch von und für Plug Power. Die Amerikaner haben immerhin eine starke Nachricht an den Markt bringen können. Dabei ist die Produktion von Flüssigwasserstoff im Werk von Georgia das große Thema. Dies ist die größte Anlage, die in den USA existiert oder existieren soll. Die Nachricht nun lautet, dass Plug Power die Produktion aufnehmen möchte.

Das ist die ersehnte gute Nachricht, bei der der Markt seine Lethargie endlich aufgeben kann. Andy Marsh, CEO von Plug Power, ließ sich nun dazu vernehmen. “Wir haben einen historischen Meilenstein für Plug und das gesamte Wasserstoff-Ökosystem erreicht”, ließ er wissen. Das bedeutet zunächst nicht viel. Aber: “Die Inbetriebnahme dieser grünen Wasserstoffanlage zeigt, dass wir der führende Hersteller von globaler Wasserstoffinfrastruktur sind, um die Nachfrage unserer Kunden bei der Dekarbonisierung ihrer Betriebe zu unterstützen.”

Hier sollen “bis zu 15 Tonnen” flüssigen Wasserstoffs produziert werden können. Dies wird mit dem Verfahren der Elektrolyse geschehen. Dafür benötigt es sogenannte PEM-Elekrolyseure, die wiederum Plug Power liefert.

Die Entwicklung ist zum einen stark. Denn damit ist die Stimmung aktuell besser geworden. Die Hoffnung auf neue Geschäfte in diesem Geschäftszweig wächst. Allerdings hat nicht nur kurzfristig ein erheblicher Run eingesetzt. Es geht auch um den wirtschaftlichen impact des Umstandes und Geschäfts auf Plug Power. Konkret: Plug Power hat schon bei der Präsentation der letzten Quartalszahlen angekündigt oder ankündigen müssen, dass das Unternehmen Geld benötigt. Nun weiß der Markt zumindest, wofür dies geschehen kann und soll. Plug Power möchte bis zu einer Mrd. Dollar an Kapital gewinnen. Dafür werden neue Aktien am Markt platziert, heißt es. Dies wiederum wird die bisherigen Aktionäre indes nicht ganz zufriedenstellen. Der Kurs der bisher umlaufenden Aktien wird damit reduziert bzw. “verwässert”. Insofern sind die beiden Ereignisse – die neuen Aussichten in Georgia und das Kapitalbeschaffungsprogramm – aktuell vor allem aus spekulativer Sicht bedeutend. Entsprechend volatil zeigt sich der Markt aktuell.

