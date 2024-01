Plug Power: Das Trauerspiel!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Das Trauerspiel um Plug Power setzt sich fort! Die Aktie aus den USA konnte am Freitag nicht beruhigt in das Wochenende gehen. Vielmehr verlor der Titel gleich -7,4 %. Ein schauderhaftes Ergebnis – und dies aus verschiedener Perspektive. Denn die Aktie hat damit den Verlust vom Vortag, vom Donnerstag, noch einmal bestätigt. Es ging am Donnerstag um hohe -7,8 % nach unten. Damit hat die Aktie aber auch bestätigt, was der [...] Hier weiterlesen