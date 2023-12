Plug Power: Totale Sensation

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Eine totale Sensation bei Plug Power behauptete kürzlich ein Beobachter. Die Aktie sollte schon auf dem Marsch in den Abgrund sein. Das ist nun verhindert worden. Die Notierungen konnten in den vergangenen Handelstagen in der letzten Woche des Börsenjahres gleich einen Sprung von mehr als 11,3 % realisieren. Das ist deutlich mehr als das, was Analysten, die sich nur mit dem Chart oder der wirtschaftlichen Wirklichkeit des Unternehmens befassen, erwarten