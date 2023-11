Plug Power: The next big thing!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power ist auch am Montag sehr schwach in den Tag gestartet. Die Notierungen fielen um weitere -1,3 %. Auf was wartet die Börse noch? Die Amerikaner sind in einem massiven Abwärtstrend. Es steht zu vermuten, dass es auch attraktiv sein könnte, nun den finalen Ausverkauf zu starten, auf den Crash-Propheten schon setzen. Denn neue Nachrichten kommen unverändert nicht mehr an den Markt. Der Titel ist in einer massiven Abwärtsbewegung, die auch den jüngsten Berichten zu den Zahlen entspricht.

Wie lange reicht das Geld noch für Plug Power?

Langsam nähert sich auch die Selbst-Berichterstattung der Wahrheit über Plug Power. Das Unternehmen ist auf dem Weg dazu, nun langsam auch das Ende des Cash-Bestandes bekannt geben zu müssen – in fernerer Zukunft. Bis 2025, so eine Rechnung, könnte es beim derzeitigen Stand noch reichen....