Plug Power: So nicht!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Am 7.3. wird das US-Wasserstoff-Unternehmen Plug Power seine nächsten Quartalszahlen berichten. Es wird Zeit für neue Impulse. Denn vor der neuen Woche steht die Aktie nach zuletzt -2 % am Freitag wieder mit dem Rücken zur Wand. Der Titel ist bei Kursen von gut 3,60 Euro gelandet. Die Aktie kratzt bald wieder an der Marktkapitalisierung von ca. 2 Mrd. Dollar.

Der Abwärtstrend ist derzeit im charttechnischen Bild wieder voll aufgekommen – das verspricht eine spannende Woche.

Trend nach unten wieder intakt

Nach den zwischenzeitlichen Geländegewinnen hat das Unternehmen nun im Trend wieder klar den Kurs nach unten eingeschlagen. Auch technische Analysten verweisen darauf: Der Kurs sollte die 100- und die 200-Tage-Linie im Lauf der kommenden Wochen nicht mehr erreichen. Das wiederum zeigt sich auch im Verhalten von Algorithmen, wie Beobachter wissen – die sind aktuell wahrscheinlich short.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Plug Power-Analyse von 18.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Plug Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Plug Power Aktie

Plug Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...