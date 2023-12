Plug Power: So geht es nicht!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Plug Power aus den USA hat am Dienstag wieder nachgegeben. Das ist vergleichsweise schwach. Denn die US-Amerikaner sind damit unter die Grenze von 4 Euro gerutscht. Das hätten sich Investoren sicherlich anders vorgestellt. Die Notierungen sind dabei um 10 % innerhalb einer Woche aufwärts gelaufen – es geht also in die richtige Richtung. Auf den ersten Blick. Denn tatsächlich gibt es derzeit kaum Hoffnungen auf deutliche Besserung.