Plug Power: So geht es!

Plug Power hat sich mit einem sehr satten Gewinn in das Wochenende verabschiedet. Es ging um fast 3 % aufwärts, womit der Titel in einer Woche mehr als 8 % gewonnen hat. Die Aktie ist auf 3,66 Euro geklettert und könnte nun – so der erste Eindruck – den leichten Erholungsmodus der vergangenen Wochen fortsetzen. Anders als Nel Asa hat Plug Power an den Börsen zumindest seit Herbst letzten Jahres kaum noch verloren (unter dem Strich). Dennoch gibt es durchaus schwache Signale.

Die Verluste sind da!

Denn das Unternehmen wird weiterhin Verluste schreiben. Für das Jahr 2023 berichtete Plug Power einen Verlust von mehr als 1,3 Mrd. Dollar, der immens war. Für das laufende Jahr erwarten die Börsen einen Verlust von nur noch gut 700 Millionen Dollar. Woher aber sollen die besseren wirtschaftlichen Ergebnisse kommen? In den vergangenen 14 Tagen sind keine diesbezüglichen Nachrichten mehr zu sehen!

