Plug Power: Sensationell!

Plug Power ist am Freitagabend noch einmal sensationell durchgestartet. Der Titel ging mit einem Plus von 5 % durch die letzten Minuten. Die Notierungen haben im Laufe des Tages einen massiven Schwankungsgrad hinter sich gebracht. Die Zahlen, die Plug Power zum Tagesbeginn lieferte, waren zweifellos sehr spektakulär – weil relativ schwach. Die Verluste im abgelaufenen Jahr lagen am Ende bei 1,3 Mrd. Dollar. Der Markt hatte etwas weniger als 1 Mrd. Dollar erwartet.

Plug Power: Es wird nur spekuliert

Zumindest waren und sind die Zahlen nicht so gut, dass sich sagen ließe, der Schwung zum Ende des Handelstages sei darauf zurückzuführen. Es wird schlicht sehr viel spekuliert – und die Börsen haben sich seit ca. 17.30 Uhr auf das “kaufen” geeinigt. Der übergeordnete Trend allerdings, den die Analysten sehen, bleibt auf der einen Seite schwach, auf der anderen Seite erwarten die Spezialisten einen Kursanstieg!

