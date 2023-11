Plug Power: Sensationell!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Leserinnen und Leser,

ein sensationelles Comeback feierte am Dienstag die Aktie von Plug Power. Es ging um sage und schreibe 18 % aufwärts. Die Notierungen sind sogar ohne tieferen Grund nach oben durchgereicht worden. Dies ist offenbar eine reine Aufholbewegung, wie sie etwa in schwächerer Form auch bei Ballard Power aus Kanada auftauchte. Die Notierungen von Plug Power haben in den vergangenen Tagen damit absolute Kapriolen geschlagen. Die Aktie scheint auf der anderen Seite jedoch auch bei weitem nicht so tot zu sein, wie es Analysten und Beobachter teils wohl schon befürchtet haben.

Plug Power: Viel stärker als gedacht?

Der Aufschlag von mehr als 18 % bringt die Aktie allerdings nicht in die Pole Position zurück. Die Notierungen liegen bei ungefähr 3,80 Euro und sind damit noch immer relativ weit unter der...