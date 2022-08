Plug Power: Sensation!

Jubel unter den Anbietern der Alternativen Energien: In den USA ist nun endgültig das Paket von Joe Biden verabschiedet worden. Damit sollen mehr als 300 Milliarden Dollar in den kommenden zehn Jahren in den Bereich der Energien investiert werden. Dies wiederum eröffnet die Chance, dass auch Unternehmen aus der Wasserstoff-Branche vom staatlichen Neuinvestitionsprogramm profitieren können. Dies kann namentlich nun auch… Hier weiterlesen