Plug Power: Ein Schlag ins Gesicht!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Plug Power hat am Dienstag an den Börsen mehr oder weniger ein Desaster erlitten. Der Kurs ging mit dem Abschlag von gut -9 % in die Knie. Damit hat die Aktie den Unterboden bei ca. 4 Euro tatsächlich unterkreuzen müssen. Ein schlechtes Signal: Denn Plug Power hat auf diese Weise aus Sicht von Analysten charttechnisch nun wieder einen negativen Impuls erhalten. Generell ist die Aktie über einen längerfristigen Zeitraum betrachtet klar auf dem Weg nach unten. Hoffnung gab es zuletzt aus der wirtschaftlichen Perspektive, weil Plug Power immerhin ein Darlehen in Höhe von 1,6 Mrd. Dollar vom US-Staat erhält. Das hat die Finanzierungsprobleme von Plug Power sicherlich – bezogen auf die Zukunft – etwas gelindert.

Plug Power: Dennoch gibt es jetzt ein Fragezeichen

Das Darlehen hilft noch nicht. Am 7.3. wird Plug Power seine Quartalszahlen bekannt geben – und dann zeigt sich, was die Investoren vom wirtschaftlichen Status tatsächlich halten!

