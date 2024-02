Plug Power: Im Schatten!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Im Schatten der Zahlen von Nel Asa enttäuschte nun die US-Aktie von Plug Power. Die Amerikaner haben aus Sicht von Analysten und Investoren einen massiven Abwärtstrend erreicht. Denn auch am Mittwoch ging es für Plug Power gleich um über -3,4 % nach unten. Die Aktie ist wieder auf dem Weg dazu, die Marke von 3 Euro zu unterkreuzen. Es sieht nicht so aus, als sollte sich Plug Power vor den Quartalszahlen noch einmal erholen.

Am 1.3. ist es so weit!

Am 1.3. wird Nel Asa seine Quartalszahlen präsentieren. Die Vorfreude ist nicht besonders groß, wenn die Börsen Recht behalten. In den vergangenen fünf Tagen ging es wieder abwärts, die zwischenzeitliche Euphorie nach der Bekanntgabe des Darlehens durch die US-Regierung ist damit verschwunden. Zuletzt war es einmal um gut 16 % aufwärts gegangen. All das scheint aber keine Rolle zu spielen.

