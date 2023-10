Plug Power Quartalszahlen: Umsatzsprung und Gewinnsteigerung erwartet, was hat das für Aktionäre zu bedeuten?

In exakt 135 Tagen wird das amerikanische Unternehmen Plug Power aus Latham seine Quartalszahlen für das vierte Quartal präsentieren. Was können die Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinn erwarten? Und wie hat sich die Plug Power Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Der Tag rückt näher, an dem der Börsenwert des Unternehmens, der derzeit bei 4,34 Mrd. EUR liegt, nach Börsenschluss seine neuen Quartalszahlen bekannt geben wird. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf diese Ergebnisse. Denn laut aktueller Datenanalyse rechnen die Analystenhäuser mit einem deutlichen Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorquartal. Im vierten Quartal 2022 konnte Plug Power einen Umsatz von 210,06 Mio. EUR erzielen; nun wird ein Sprung um +246,45 Prozent auf 727,74 Mio. EUR erwartet. Auch der bisherige Verlust soll sich voraussichtlich um +1,60% reduzieren und auf -209,30 Mio. EUR fallen.

Für das gesamte Jahr sind die Analysten eher optimistisch gestimmt: Der Umsatz soll um +246,45 Prozent steigenfallen und der Gewinn um +1,60 Prozent auf -667,99 Mio. EUR sinken anstatt des Vorjahreswerts von -678,67 Mio.

Einige Aktionäre äußern allerdings Bereitschaft, nicht im Voraus auf die Schätzungen der Quartalszahlen zu reagieren. In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs um -13,85% verändert.

Analysten schätzen den zukünftigen Aktienkurs wie folgt ein: Innerhalb von 12 Monaten wird er voraussichtlich bei 16,82 EUR liegen, was einen Gewinn von +140,87% gegenüber dem aktuellen Kurs bedeutet. Aktuelle Investoren können daher basierend auf Expertenschätzungen mit einem Gewinn von +140,87% innerhalb eines Jahres rechnen.

Die Charttechnik zeigt hingegen einen stark negativen Kurstrend bei Plug Power. Der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung.

135 Tage bleiben noch bis zur Bekanntgabe dieser Quartalszahlen durch das Unternehmen. Aktionäre sind gespannt auf das Ergebnis und fragen sich bereits jetzt, wie es sich auf den Wert ihrer Aktie auswirken wird. Die Prognosen sind vielversprechend mit einem erwarteten Umsatzanstieg und einer möglichen Verringerung des Verlusts. Es bleibt abzuwarten, ob diese Erwartungen erfüllt werden können und wie dies letztendlich den Aktienkurs beeinflusst.

