Plug Power Quartalszahlen: Prognosen Versprechen Umsatz- und Gewinnsteigerung

Plug Power, das Unternehmen mit Sitz in Latham, New York, wird in 49 Tagen seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Ergebnisse und fragen sich, mit welchem Umsatz und Gewinn sie rechnen können. Außerdem interessiert sie, wie sich die Plug Power-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Die Marktkapitalisierung von Plug Power beträgt derzeit etwa 4,90 Mrd. EUR. Die Quartalszahlen haben einen großen Einfluss auf den Aktienkurs des Unternehmens. Momentan deuten Analysen darauf hin, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal deutlich gestiegen ist. Im dritten Quartal 2022 erzielte Plug Power einen Umsatz von 175,88 Mio. EUR und es wird erwartet, dass dieser nun um +38,50 Prozent auf 320,34 Mio. EUR steigt.

Auch der bisherige Verlust des Unternehmens soll sich verringern und...