Plug Power: Purer Wahnsinn!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power konnte am Mittwoch einen weiteren Lauf nach oben anschieben. Die Notierungen der Amerikaner erreichten ein Plus von über 4,1 %. Das ist eine Fortsetzung dessen, was Plug Power schon in den Tagen zuvor gelang. So bestätigt sich, dass die Aktie in vergleichsweise guter Verfassung ist und verläuft.

Der Titel hat damit am dritten Tag hintereinander gewonnen. Noch am Montag ging es für Plug Power um ca. [...] Hier weiterlesen