Plug Power: Potenzial auf 16,34 EUR

Die Plug-Power-Aktie wird nach Ansicht von Analysten derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt +40,87% über dem aktuellen Kurs.

• Plug Power legt am 19.07.2023 um +1,79% zu

• Das Kursziel von Plug Power beträgt 16,34 EUR

• Guru-Rating für Plug Power bleibt bei 4,27

Gestern verzeichnete die Aktie eine positive Entwicklung von +1,79%, was in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt zu einem Anstieg um +5,33% führte. Der Markt scheint also relativ optimistisch eingestellt zu sein.

Obwohl einige Analysten diese Entwicklung vorhergesehen haben könnten, ist das Stimmungsbild eindeutig. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei 16,34 EUR laut Durchschnitt aller Bankanalysten – was Investoren ein potenzielles Wachstum von +40,87% eröffnet. Einige Experten teilen jedoch nicht unbedingt diese...