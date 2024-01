Plug Power: Das Nel-Vorbild!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Unfassbar, was Plug Power aus den USA in diesen Tagen abliefert. Die Notierungen des Wasserstoff-Unternehmens schoben sich am Dienstag erneut um gut 1 % aufwärts. Das hätten wohl die meisten Beobachter und auch Analysten nicht erwartet. Denn die Aktie befindet sich auf dem Weg nach oben. Noch ist der Abwärtstrend nicht gebrochen, aber Plug Power sieht sich derzeit innerhalb von fünf Tagen mit einem Gewinn von mehr als 35 % weit oben.

Plug Power: Diese Gewinne sind stark – und begründet

Typischerweise wird in dieser Branche viel spekuliert. Die Notierungen von Nel Asa, von Plug Power oder auch ITM Power müssen mit den Verlusten der Unternehmen selbst zurecht kommen. Die Aktien sind teils ordentlich gestiegen, auch wenn die Konzerne noch Verluste ausgewiesen haben. Endlich aber gibt es eine im Kern gute Nachricht, und die traf tatsächlich Plug Power.

Der Betrieb in Georgia soll aufgenommen werden. Das Unternehmen würde dort gut 15 Tonnen Wasserstoff produzieren, heißt es – täglich. Wenn dies gelingt und der Vertrieb auch funktioniert, wird dies nicht nur eine wertvolle Einnahmequelle sein. Auch die Stimmung rund um den Wasserstoff-Produzenten würde massiv und aus sich selbst heraus steigen. Unabhängig davon, ob Plug Power schnell Gewinne produziert oder nicht.

Plug Power wartete mit einer zweiten guten Nachricht auf. Das Unternehmen erhält einen Kredit über 1,6 Mrd. Dollar vom Energieministerium aus den USA. Das ist insofern eine gute Nachricht, als das Unternehmen vorher als kaum noch darlehensfähig galt.

Die Finanzierung kommt zur richtigen Zeit. Vor wenigen Wochen noch klagte Plug Power in der Öffentlichkeit darüber, der US-Staat würde im Rahmen des “Inflation Reduction Act” zu wenig unternehmen. Zudem wies Plug Power auf einen Geldbedarf hin – der ist nun zunächst wohl gedeckt. Deshalb sind Analysten zufrieden. Die gehen von Kursgewinnen in Höhe von über 100 % aus!

