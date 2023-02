Plug Power Nel – Chancen auf die 170 Mio EUR Jackpot? Dänemark will weitere 100 bis 200 MW Elektrolyse-Kapazität.

Plug Power Nel – zwei Unternehmen, die sich die bisher wohl grössten Elektrolyseur-Aufträge in Dänemark sichern konnten. Nel stattete HySynergy mit 20 MW Elektrolyseuren in Frederica aus. Und hat gute Chancen die Erweiterung um 100 MW, ICPEI-Status und Zuschüsse bereits gebilligt, ebenfalls liefern zu können.Und Plug Power konnte sich den anderen „Big Auftrag“ in Dänemark bereits im April 2022 sichern: Elektrolyseurkapazität von einem Gigawatt werden die Amerikaner nach Dänemark liefern, wo Nel über Everfuel eigentlich bei den meisten bisherigen Wasserstoffprojekten mit im Spiel war. Der Schweizer Auftraggeber „H2 Energy Europe“, ein Joint Venture zwischen dem Rohstoffhandelsunternehmen Trafigura Pte Ltd. und der H2 Energy Holding AG wählte Plug als Lieferanten eines Elektrolyseurs mit einem Gigawatt (GW). Installation der Elektrolyseure ist für 2024 geplant, Start der „green hydrogen“-Produktion für 2025 – mit Strom aus dänischen Offshore-Windenergieparks.

Nel über seine Beteiligung an der dänischen Everfuel, die in Dänemark ein Wasserstoff-Infrastrukturnetzwerk aufbauen möchte, Plug Power als grösster Lieferant für diese Technologie in Dänemark –

… könnte die Chancen von Plug Power oder Nel als Lieferanten für den Gewinner des neuen Förderprogramms Dänemarks verbessern.

Am 15.02.2023 gab die EU-Kommission grünes Licht für ein zusätzliches Förderprogramm in Höhe von 170 Mio EUR, welche zum Auf- oder Ausbau von 100 bis 200 MW zusätzlicher Elektrolyseurkapazität in Dänemark verwendet werden sollen. In einer „diskriminierungsfreien Ausschreibung“ soll ein entsprechendes Projekt ermittlet werden. Und wohlgemerkt es geht um „grünen Wasserstoff“, so wie es gerade von der EU versucht wird im laufenden Verfahren zur Festlegung „Vorschriften für erneuerbaren Wasserstoff“ zu definieren.

Es geht also um entsprechende neue Solar- und/oder Windenergieanlagen für „erneuerbaren Wasserstoff“

Konkret hat die Europäische Kommission eine mit 170 Mio EUR ausgestattete dänische Förderregelung für die Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff mithilfe von Power-to-X-Technologien („PtX-Technologien“) nach den EU-Beihilfevorschriften genehmigt.So soll im Einklang mit den Zielen der EU-Wasserstoffstrategie und des europäischen Grünen Deals ein Beitrag zur Entwicklung von erneuerbarem Wasserstoff geleistet werden. Zudem soll sie die mit dem REPowerEU-Plan angestrebte Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus Russland und Beschleunigung des ökologischen Wandels unterstützen.

Dänemark hat bei der Kommission eine geplante Regelung angemeldet, für die rund 170 Mio. EUR (1,25 Mrd. DKK) bereitgestellt werden sollen, …

….um den Ausbau der auf PtX-Technologien gestützten Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff und seinen Derivaten (z. B. aus erneuerbaren Quellen erzeugtes Ammoniak, Methanol und E-Kerosin) zu fördern. PtX steht für eine Gruppe von Technologien, mit denen Strom für die Herstellung CO 2 -neutraler synthetischer Kraftstoffe genutzt wird. Und die wichtigste PtX-Technologie ist die Elektrolyse, bei der Wasser mithilfe von Strom in Sauerstoff und Wasserstoffgas zerlegt wird, das als Brennstoff oder in chemischen Prozessen genutzt werden kann.

Im Rahmen der Regelung will man der Aufbau einer Elektrolysekapazität von bis zu 100-200 MW fördern. Die Beihilfe soll im Wege einer Ausschreibung gewährt werden, die 2023 abgeschlossen werden soll. Die Ausschreibung steht allen Unternehmen offen, die beabsichtigen, in Dänemark neue Elektrolyseure zu bauen. Hierzu zählt auf jeden Fall eine Everfuel, enger Partner von Nel. Und auch der Kunde von Plug Power. Oder Everfuels Kooperationspartner Orstedt. Auf jeden Fall gewährt man die Beihilfe in Form eines Direktzuschusses für einen Zeitraum von zehn Jahren. Die Empfänger müssen die Einhaltung der EU-Kriterien für die Herstellung erneuerbarer Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs nachweisen. Dies schliesst einen Beitrag zum Aufbau oder zur Finanzierung der zusätzlichen Kapazitäten erneuerbaren Stroms ein, die für die Herstellung der im Rahmen der Maßnahme geförderten PtX-Produkte benötigt werden.

Mal gespannt ob Plug Power oder Nel als Lieferanten für das förderwürdige Projekt inclusive 170 Mio EUR Staatsgelder zum Zuge kommen, oder einer der anderen Kandidaten, wie eine thyssenKrupp nucera oder Siemens Energy oder ITM Power oder…



Plug Power Nel: REPowerEU und Inflation Reduction Act als Treiber für Wasserstoffwirtschaft – Analysten mögen die Perspektiven – zumindest langfristig. Bei beiden.

Morgan Stanley sieht Nel als einen der möglichen Profiteure. Goldman Sachs wird vorsichtiger. So sieht es bei Nel zusammengefasst aus. Denn Morgan Stanley hat in einer am 7.02.2023 vor Handelsbeginn veröffentlichten Studie die Nel-Aktie von „Equal-weight“ auf „Overweight“ hochgestuft. Und gleichzeitig das Kursziel von 13,00 auf 22,00 NOK angehoben. Analyst Arthur Sitbon erwartet durch die Initiativen insbesondere in Europa und den USA (Inflation Reduction Act, REPowerEU) kräftige Impulse für die Wasserstoffwirtschaft. Und Nel soll davon als Anbieter von Elektrolyseuren, H2-Speicherung und Betankungs-Lösungen besonders profitieren – auf beiden Kontinenten, da man jeweils lokal produziere. So hat Nel neben der Produktionsanlage in Heroya, deren Kapazität gerade von 500 MW auf 1 GW verdoppelt wird, bereits vor einiger Zeit entschieden, in den USA in den Ausbau ihrer Produktionsanlagen für Elektrolyseure zu investieren.



Aber die Gretchenfrage ist und bleibt dabei: KANN NEL AUCH GEWINNE ERZIELEN? WANN ERREICHT MAN DEN BREAK-EVEN? Vielleicht geben die Q4-Zahlen, die mit der Bilanz wohl wieder im März anstehen, einen ersten Hinweis…

Auf jeden Fall: 21 Analysten covern die Nel Aktie und kommen zu einem durchschnittlichen Kursziel von 15,39 NOK (UNTER dem aktuellen Kursniveau). Gemischtes Bild: 6 mal KAUFEN, 3 mal AUFSTOCKEN, 7 mal HALTEN, 2 mal REDUZIEREN und 3 mal VERKAUFEN. Die Aktie ist wohl nach Meinung der Akteure dem Operativen vorausgelaufen. Langfristig werden Chancen gesehen…

Bei Plug Power ist das durchschnittliche Kursziel noch in weiter Ferne – KAUFEN ist der Tenor.

Und auch bei Plug Power bleibt die Gretchenfrage: KANN PLUG POWER AUCH GEWINNE ERZIELEN? WANN ERRREICHT MAN DEN BREAK-EVEN? Vielleicht geben die Q4-Zahlen, die mit der Bilanz wohl wieder im März anstehen, einen ersten Hinweis…

Auf jeden Fall: 31 Analysten covern die Plug Power Aktie und kommen zu einem durchschnittlichen Kursziel von 26,65 USD (Viel Luft vom aktuellen Kursniveau aus). Klares Bild: 16 mal KAUFEN, 7 mal AUFSTOCKEN, 8 mal HALTEN. Die Aktie ist wohl nach Meinung der Akteure die bessere Anlage auf dem derzeitigen Kursniveau.

