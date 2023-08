Plug Power, Nel Asa und Nikola-Aktien: Was steckt hinter dem Kurssturz?

Sehr geehrte Damen und Herren,

es war ein enttäuschender Freitag für Investoren, die auf Werte wie Nel Asa, Plug Power und insbesondere Nikola gesetzt haben. Nikola erzielte mit einem Minus von -26 % am Freitag die schlechteste Performance bei weitem. Droht der ehemaligen Trend-Aktie nun ein schneller Abstieg? Die Befürchtung besteht, dass die Aktie sich auf einem absteigenden Kurs befindet. In den kommenden Tagen wird sich zeigen, ob diese Annahme bestätigt werden kann oder ob es am Freitag nur zu fallenden Notierungen aufgrund eines Irrtums kam.

Die Aktien von Plug Power und Nel Asa verlieren im Moment fast unmerklich an Wert. Trotzdem ging es schon zügig zur Sache: Am Freitag verlor Plug Power gleich -2 %. Die Aktie von Nel Asa beendete den Wochenhandel mit einem Minus von -1,4 %. Derzeit finden Kurzzeit-Trader wenig...