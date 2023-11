Plug Power: Nächste Hürde übersprungen!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Plug Power hält sich an den Börsen aktuell wieder deutlich besser als gedacht. Die US-Amerikaner haben nun die nächste Hürde auf dem Weg nach oben wieder überwunden. Es gelang am Mittwoch, mit fast 4 % die Marke von 4 Euro zu überkreuzen. Dies ist aus der Sicht von Chartanalysten noch kein Qualitätsbeweis und vor allem kein Comeback in den Aufwärtstrend. Dennoch würden sich die Chancen darauf erhöhen, sich wieder in frühere Sphären aus dem Herbst herauszukatapultieren. Denn die Börsen haben den ersten Schrecken über die schwachen Quartalszahlen offenbar verloren.

Schrecken vorbei: Plug Power

Zahlreiche Beobachter verwiesen sogar darauf, der Wert könnte ggf. in einen Abwärtstrend geraten, der am Ende zum Aus führte. Die Quartalszahlen waren zwar schlecht, aber im Rahmen dessen, was Plug Power ohnehin oft als Enttäuschung...