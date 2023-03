Plug Power: Nachbörslich mit den Zahlen nochmal 4,15% „runter“ – Erwartungen verfehlt – Orderbacklog kräftig gewachsen -Prognosen für die nächsten Jahre bestätigt.

Bei Plug Power ist das durchschnittliche Kursziel noch in weiter Ferne – KAUFEN ist der Tenor, zumindest VOR DEN ZAHLEN. Und auch bei Plug Power bleibt die Gretchenfrage: KANN PLUG POWER AUCH GEWINNE ERZIELEN? WANN ERREICHT MAN DEN BREAK-EVEN? Und die Q4-Zahlen sind insgesamt enttäuschend.

over $3.5B in cash and liquid investments to execute on

over $3.5B in cash and liquid investments to execute on our growth objectives.

Plug’s electrolyzer backlog currently stands at 1.5GW, with a sales funnel of over $25B“ zum 30.09.2022.