Plug Power: Maximales Risiko!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Wer auf Plug Power setzt oder gesetzt hat, geht maximales Risiko. Die US-Amerikaner haben am Freitag noch einmal einen herben Verlust in Höhe von mehr als -4,4 % hinnehmen müssen. Der Kurs blieb deutlich unter der Marke von 3,70 Euro stehen. Damit ist die Aktie aus der Perspektive der Analysten noch einmal schwächer geworden, zumindest, was das Chartbild und das technische Erscheinungsbild betrifft.

Die wirtschaftlichen Gegebenheiten sind ohnehin schwach. Plug Power hatte in der vorletzten Woche am Donnerstag Quartalszahlen abgeliefert, die alles andere als erfreulich waren. Sowohl für den Umsatz als auch in der Nettoergebnis-Entwicklung hat das Unternehmen die Erwartungen teils deutlich verfehlt. Daher sind die Kurse am Folgetag auch um mehr als -40 % zusammengebrochen.