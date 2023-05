Plug Power: Kursziel von 18,11 EUR - Analysten sehen Potenzial

Die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens Plug Power legte gestern am Finanzmarkt um +3,61% zu. In den letzten fünf Handelstagen konnte ein Anstieg von insgesamt +6,08% verzeichnet werden und die Stimmung am Markt scheint aktuell relativ optimistisch.

Laut Analyse haben Bankexperten das mittelfristige Kursziel der Plug Power-Aktie auf 18,11 EUR festgelegt. Dies entspricht einem möglichen Kurspotenzial von +144,60%, wenn sich ihre Prognose bewahrheiten würde. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des kürzlichen positiven Trends.

Insgesamt sind jedoch 14 Experten der Ansicht, dass es sich bei der Plug Power-Aktie um einen starken Kauf handelt. Sechs weitere gehen ebenfalls optimistisch an die Sache heran und empfehlen den Kauf der Aktie. Acht Experten sind neutral positioniert mit einer...