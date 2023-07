Plug Power: Kursziel von 17,43 EUR - Analysten sehen Potenzial

Der gestrige Handelstag hat für die Plug Power Aktie eine Kursentwicklung von -0,03% gebracht. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte das Unternehmen allerdings ein Plus von +9,07% verzeichnen. Die Stimmung am Markt ist somit relativ optimistisch.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten bei 17,43 EUR. Dies würde ein Potential von +84,53% bieten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem positiven Trend in letzter Zeit.

14 Analysten sind der Meinung, dass die Aktie ein starker Kauf sei und weitere 6 empfehlen ebenfalls einen Kauf. 8 Experten positionieren sich neutral und vergeben “Halten” als Bewertung während nur noch einer meint sie solle verkauft werden.

Das Guru-Rating beträgt nun ebenso wie vorher schon 4,14.

Die positive Einschätzung lässt darauf schließen dass es...