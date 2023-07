Plug Power: Kursziel von 16,46 EUR bietet +46,93% Potenzial

Plug Power hat gestern an der Börse ein Plus von +1,87% erreicht und in den vergangenen fünf Handelstagen sogar eine Steigerung von +14,99%. Die Analysten sind optimistisch gestimmt und sehen das mittelfristige Kursziel bei 16,46 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, hätte die Aktie ein Potenzial für Investoren von insgesamt +46,93%.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,17 gleichbleibend hoch. Von insgesamt 30 Analysten empfehlen 21 die Aktie zum Kauf oder halten sie zumindest für einen soliden Investmententscheid (+70%). Lediglich einer empfiehlt einen Verkauf.

Dies zeigt auch die Meinungen der Börsenspezialisten: Während einige sehr optimistisch sind und Plug Power als starken Kauf einschätzen (15), raten andere zur Vorsicht (8). Nur wenige Anleger beurteilten sie als neutral (6) oder gar als schlechte...