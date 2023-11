Plug Power: Kursziel von 14,13 EUR eröffnet Investoren ein Potenzial +355,77%

Am gestrigen Tag hat die Plug-Power-Aktie einen Abschwung von -0,75% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen sah es ähnlich aus und der Aktienkurs fiel um insgesamt -4,79%. Dies zeigt eine gewisse pessimistische Stimmung am Markt.

Allerdings sehen Analysten das wahre Potenzial der Aktie bei weitem höher als den aktuellen Kurs. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 14,13 EUR und würde somit ein Wachstumspotential von +355,77% bedeuten. Jedoch teilen nicht alle Experten diese [...] Hier weiterlesen