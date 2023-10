Plug Power: Kursziel bei 17,42 EUR - Analysten sehen starkes Kaufpotenzial

Am Finanzmarkt verzeichnete Plug Power gestern eine Kursentwicklung von +0,78%. In den letzten fünf Handelstagen konnte das Unternehmen ein Plus von +12,75% erzielen und somit die Erwartungen der Bankanalysten übertreffen.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 17,42 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, würde sich ein Investitions-Potenzial in Höhe von +154,71% ergeben. Von insgesamt 30 Analysten empfehlen 21 die Aktie als starken Kauf oder zumindest als kaufenswert.

Das Guru-Rating bleibt trotz des positiven Trends unverändert bei 4,23.