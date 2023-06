Plug Power: Kursziel bei 17,27 EUR - Analysten sehen Potenzial

Am 16.06.2023 erreichte die Aktie von Plug Power ein Plus von +1,39%. Innerhalb der letzten fünf Handelstage ergab sich eine positive Entwicklung um +5,79%, was auf den Optimismus des Marktes schließen lässt.

Die Bankanalysten sind überzeugt: Das mittelfristige Kursziel für Plug Power liegt bei 17,27 EUR und birgt somit ein Kurspotenzial von +72,19% für Investoren. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

14 Experten sehen die Aktie als starken Kauf an und weitere 6 bewerten sie zumindest noch mit “Kauf”. Die Bewertung “halten” vergeben insgesamt 8 Analysten während nur einer der Meinung ist, dass ein Verkauf angebracht wäre.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,14.

Hinweis: Diese Information dient nur zur Orientierung und stellt keine Anlageberatung...