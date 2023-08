Plug Power: Kursziel bei 16,97 EUR - +72,13% Potenzial laut Analysten

Die Aktie von Plug Power verzeichnete gestern eine Kursentwicklung von -1,68%, was die pessimistische Stimmung am Markt unterstreicht. Doch wie sehen die Bankanalysten das? Derzeit liegt das mittelfristige Kursziel bei 16,97 EUR. Wenn sie Recht behalten sollten, könnte sich ein Investition in Plug Power um +72,13% auszahlen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung nach der jüngsten Kursentwicklung.

• Am 08.08.2023 mit -1,68%

• Das Kursziel von Plug Power liegt bei 16,97 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil mit 4,27

• Optimistisch eingestellte Analysten machen +73,33% aus

Dennoch empfehlen aktuell 22 Bankanalytiker die Aktie zum Kauf oder Halten und nur einer rät zum Verkauf – insgesamt also eine klare Empfehlung für potentielle Investoren.

Das “Guru-Rating” ist weiterhin mit einem Wert von 4,27 stabil geblieben und...