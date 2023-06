Plug Power: Kurspotenzial von +97,95% auf 17,27 EUR

Die Plug Power Aktie verzeichnete gestern an der Börse einen Rückgang um -1,42%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich ein Verlust von -9,72%, was eine pessimistische Marktsituation nahelegt.

Das mittelfristige Kursziel für die Plug Power Aktie liegt bei 17,27 EUR. Sollten die Bankanalysten recht behalten, eröffnet dies Investoren ein Potenzial von +97,95%. Allerdings sind nicht alle Analysten optimistisch und es herrscht Uneinigkeit bezüglich des Kursziels.

Aktuell empfehlen 14 Bankanalysten die Aktie als “starken Kauf”, während sechs weitere Analysten sie als “Kauf” bewerten. Acht Experten positionieren sich neutral mit einer Bewertung als “halten”. Nur ein Analyst rät zum “Verkauf” der Aktie.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,14 und bestärkt das insgesamt positive Bild. Der Anteil der optimistischen...