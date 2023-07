Plug Power - Kurspotenzial von +77,04%

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie von Plug Power derzeit nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 17,47 EUR mit einem möglichen Potenzial von +77,04%. Der Finanzmarkt gab gestern ein positives Signal und verzeichnete eine Aufwärtsbewegung um +0,87%.

• Plug Power: Steigerung um 7,32% in einer Handelswoche

• Optimistische Einschätzung durch 68,97% der Analysten

• Guru-Rating verbesserte sich auf 4,14

In den letzten fünf Handelstagen zeigte sich ein optimistischer Trend am Markt. Dennoch teilen nicht alle Experten diese positive Einschätzung bezüglich des aktuellen Kurses. Währenddessen sind immer noch einige Analysten der Meinung, dass es an der Zeit sei zu verkaufen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Aktie besitzt eine solide Bewertung und hat Potenzial für steigende Gewinne in Zukunft. Das...